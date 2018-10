La finale 2019 aura bien lieu en novembre

Malgré les réserves émises par certains joueurs de renom (Djokovic, Federer, Zverev), la finale de la Coupe Davis, dans sa nouvelle formule, aura bien lieu en toute fin de saison 2019, une semaine après le Masters.

La compétition aura lieu du 18 au 24 novembre, dans la Caja Magica de Madrid, sur des courts en dur.

