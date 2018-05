La demie France-Espagne à Lille

C'est dans la Métropole de Lille, du 14 au 16 septembre prochain, que l'équipe de France de Coupe Davis recevra l'Espagne en demi-finale. Après un 1er tour à Nancy et un quart de finale en Italie, sur la terre battue de Gênes, les Bleus vont donc retrouver le Stade Pierre-Mauroy, qui a vu les Bleus soulever le Saladier d'Argent en novembre dernier après leur victoire face à la Belgique (3-2).

Ce sera la quatrième fois que l'enceinte du Losc, qui peut accueillir 27 500 spectateurs dans sa configuration "Arena Tennis", va recevoir une rencontre de Coupe Davis, après donc les finales 2014 (face à la Suisse) et 2017 ainsi que la demi-finale de l'an passé contre la Serbie.

L'autre information importante concerne le choix de la surface. "Conformément au choix de Yannick Noah, capitaine de l’équipe de France, les matches se dérouleront sur un court en dur et le toit fermé", indique la FFT. En toute logique, les Bleus n'ont pas choisi la terre battue pour recevoir Rafael Nadal, le meilleur joueur de l'histoire sur ocre, et ses coéquipiers. On peut imaginer que les conditions "indoor" seront les plus rapides possibles afin de contrarier le n°1 mondial, qui n'a remporté que 2 de ses 77 tournois en salle.