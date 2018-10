La Coupe Davis 2019 aura bien lieu en novembre

C'était la dernière interrogation concernant la Coupe Davis 2019. La grande phase finale à 18 nations, la première dans la nouvelle formule de la compétition, aura bien lieu au mois de novembre, comme cela était prévu. Plus précisément la semaine du 18 au 24... soit juste après le Masters, à Londres, dont la finale est programmée le dimanche 17. On comprend pourquoi ce sont deux villes européennes, Madrid et Lille, qui étaient en balance pour accueillir l'épreuve, et pas des cités américaines ou asiatiques.

The 2019 #DavisCup finals will be held on 18-24 November on a hard court at the Caja Mágica in Madrid!



Pas plus tard que la semaine dernière, plusieurs joueurs majeurs avaient pourtant montré d'évidentes réserves, au moment d'évoquer cette imposante compétition placée en toute fin de saison. Mais Rafael Nadal, lui, a garanti sa présence. "C'est une très bonne nouvelle qu'un événement de cette envergure ait lieu à Madrid, a confié le Majorquin. Jouer la Coupe Davis est toujours très spécial, et encore plus avec l'ambiance qu'on voit tous en novembre, avec les fans des différents pays. Pour moi, ce sera toujours un plaisir de représenter mon pays dans cette compétition."

Une bonne nouvelle pour le public madrilène et pour les organisateurs, espagnols eux aussi, la société Kosmos de Gerard Piqué. Car, s'ils peuvent compter sur le soutien de l'actuel n°1 mondial, ce n'est pas le cas du n°5, Alexander Zverev, qui a clairement indiqué qu'il comptait ranger les raquettes après le Masters, du n°3, Roger Federer, qui pense que cette compétition n'est plus faite pour lui, et du n°2, Novak Djokovic, qui a ouvertement affiché sa préférence pour la World Team Cup de l'ATP, qui devrait (re)voir le jour en janvier 2020, environ six semaines après la Coupe Davis.

Et justement, la semaine passée, Gerard Piqué, qui a pris sa retraite internationale et n'était pas concerné pas les rencontres de l'équipe d'Espagne, s'est rendu à Shanghai où il a pu s'entretenir avec son ami Djokovic, qui est l’un des membres majeurs du Conseil des joueurs de l’ATP. Le joueur du FC Barcelone tenait une conférence de presse ce mercredi, et il a visiblement tenu compte des remarques du Serbe. Piqué a en effet indiqué que des discussions étaient en cours avec l'ATP pour un éventuel rapprochement entre la Coupe Davis et la World Team Cup, et pour changer les dates de "sa" compétition en 2020.