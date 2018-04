Italie-France: Fognini aligné en double

Tombeur de Jérémy Chardy la veille (6-7[6], 6-2, 6-2, 6-3), avec qui il s'est de nouveau écharpé, Fabio Fognini va finalement disputer le double du quart de finale de Coupe Davis entre l’Italie et la France (1-1), samedi à Gênes.

Le numéro un italien, préféré à Paolo Lorenzi, sera associé à Simone Bolelli pour défier Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Nomination change for Italy - @fabiofogna replaces Paolo Lorenzi and will partner @BolelliSimone against @p2hugz and @nmahut in Saturday's doubles in Genoa.



1⃣ 1⃣ #DavisCup pic.twitter.com/Y6c0LSCedR