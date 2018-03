Italie: Fognini en leader bien sûr face aux Bleus

Comme son homologue Yannick Noah, le capitaine de l'équipe d'Italie Corrado Barazzutti a dévoilé ce mardi sa sélection des 5 joueurs retenus pour la réception des Bleus, tenants du titre, à Gênes, le week-end des 6,7 et 8 avril, dans le cadre des quarts de finale du Groupe mondial de la Coupe Davis. Sans surprise, Fabio Fognini, le n°1 transalpin, qui émarge au 18e rang mondial, sera du rendez-vous aux côtés de Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Simone Bolelli et Matteo Berrettini.

