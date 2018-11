France-Tsonga: "J'ai une petite lésion ou une élongation"

Jo-Wilfried Tsonga s'est présenté en conférence de presse vendredi, après sa défaite face à Marin Cilic lors de la finale de Coupe Davis entre la France et la Croatie (6-3, 7-5, 6-4). "J'ai une petite lésion ou une élongation sur un adducteur, mais rien de sûr, lâche le Manceau. Je vais faire des examens samedi, je ne demande pas si je pourrai jouer ou pas dimanche... On est dans l'attente. Mais c'était inconcevable pour moi d'abandonner. Le match était en cours, il y avait 25 000 personnes dans le stade et encore plus devant leur télé. La moindre des choses, c'était de perdre la tête haute, de se bagarrer jusqu'au bout." Tsonga est rentré au vestiaire une dizaine de minutes durant le troisième set. Avec l'autre victoire de Borna Coric contre Jeremy Chardy (6-2, 7-5, 6-4), la Croatie mène 2-0.