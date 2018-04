France-Espagne en demie !

L’Espagne est venue à bout de l’Allemagne ce dimanche à Valence, dans le quart de finale de Coupe Davis le plus indécis du week-end (3-2).

Portés par un Rafael Nadal vainqueur de ses deux simples alors qu’il effectuait pour l’occasion sa grande rentrée sur les courts, les Espagnols ont arraché le point décisif grâce à David Ferrer, lequel a dominé Philipp Kohlschreiber dans le duel ultime (7-6, 3-6, 7-6, 4-6, 7-5).

Victorieuse en Italie de son côté, la France recevra le n°1 mondial et ses comparses du 14 au 16 septembre, dans un lieu et une surface qui restent à définir. L’autre demie mettra aux prises la Croatie (victoire 3-1 sur le Kazakhstan) et les Etats-Unis (3-0 face à la Belgique).