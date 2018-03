Face à l'Italie avec... Chardy et Mannarino !

Yannick Noah a dévoilé la composition de son équipe retenue pour affronter l'Italie à Gênes, sur terre battue, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe Davis, dont l'équipe de France est la tenante du titre. Et pas de trace d'un seul des 4 "Mousquetaires" (Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon).

Le capitaine des Bleus, dont c'est la dernière année à son poste, a choisi de retenir Jérémy Chardy, tombeur cette semaine, à Miami, de Dimitrov, et Adrian Mananarino aux côtés du n°1 français Lucas Pouille et des deux spécialistes du double, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Pas de trace donc, en revanche, d'un Richard Gasquet pourtant de retour à la compétition en Floride.

La rencontre aura lieu le week-end des 6, 7 et 8 avril prochains.