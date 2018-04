ESP-ALL: Nadal ne rate pas sa rentrée

De retour sur le circuit après trois mois d’absence, Rafael Nadal a remis l’Espagne sur les bons rails devant l’Allemagne, ce vendredi à Valence, en quart de finale de la Coupe Davis.

Après la victoire aisée d’Alexander Zverev sur David Ferrer (6-4, 6-2, 6-2), le n°1 mondial a pu égaliser aux dépens de Philipp Kohlschreiber, facile à son tour (6-2, 6-2, 6-3).

A noter que le Majorquin signe là un 23e succès de rang dans la compétition. Une série record en Coupe Davis !

He's done it! @RafaelNadal defeats Philipp Kohlschreiber 62 62 63 to level the score on day one in Valencia



