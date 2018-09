On savait le stade Pierre-Mauroy à nouveau retenu pour accueillir la finale de la Coupe Davis, les 23, 24 et 25 novembre. On sait désormais sur quelle surface les Bleus ont choisi de recevoir la Croatie. La FFT révèle ce lundi que les joueurs de Yannick Noah défieront les Marin Cilic et consorts sur terre battue. Un pari déjà tenté – et perdu - contre la Suisse de Roger Federer et Stan Wawrinka en 2014.