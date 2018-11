On y retrouve les cinq autres joueurs qui figuraient dans la présélection, à savoir Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Benoît Paire, Julien Benneteau, Gilles Simon ou encore Gaël Monfils sont donc encore sur la touche.

Captain @NoahYannick has announced the France team to take on Croatia in the #DavisCupFinal! @la_pouille @jimchardy @p2hugz @nmahut @tsonga7 #TousEnBleu pic.twitter.com/XcZFbvgPCa