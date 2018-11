Une gêne qui tombe bien mal. Mardi, Jo-Wilfried Tsonga a été contraint de limiter son entraînement en raison d'une gêne à l'épaule qui tombe évidemment mal alors que la finale de la Coupe Davis face à la Croatie débute ce vendredi.

"Jo va bien. On a fait une semaine chargée la semaine dernière. Il avait l’épaule un peu rouillée et on n’a pas voulu prendre de risque. Il n’y a aucune inquiétude Cela ne va rien changer pour vendredi", a cependant expliqué Loïc Courteau, entraîneur national pour Infosport+.