Benneteau ne remplacera pas Mauresmo

Nommé capitaine de l’équipe de France de Fed Cup à la place de Yannick Noah, Julien Benneteau ne remplacera pas Amélie Mauresmo à la tête des Bleus en Coupe Davis. "Ce ne sera pas moi. Je garde mes filles", a-t-il confié sur RMC Sport, alors que l’ancienne n°1 mondiale a décidé d’entraîner Lucas Pouille.

"En tant que capitaine de Fed Cup, je devais travailler avec elle notamment pour les Jeux olympiques, on devait avoir une belle collaboration donc je suis déçu à titre personnel, a ajouté l’ancien tennisman tricolore. C'est une perte pour les joueurs et pour l’équipe de France de Coupe Davis."

"Après, elle m’a dit elle-même au téléphone que personne n’est indispensable et irremplaçable. Maintenant la Fédération va choisir un capitaine pour la remplacer et va trouver une très bonne personne aussi, avec qui on pourra faire du bon travail", a-t-il assuré.