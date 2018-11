L'Afrique du Sud évite le pire. Opposée au Nigeria dans son FNB Stadium, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN, la sélection sud-africaine a sauvé les meubles en concédant le nul (1-1), face aux Super Eagles. Après un but contre-son-camp de Buhle Mkhwazani (9e), les locaux ont égalisé par l’intermédiaire de Lebo Mothiba (26e). Un but sera ensuite refusé aux visiteurs dans les ultimes minutes, et les deux équipes se quittent finalement sur ce partage des points. Au classement, le Nigeria est premier avec 10 points, suivi de près par son adversaire du jour, l'Afrique du Sud (9 points). Cette dernière reste sous la menace de la Libye qui a explosé les Seychelles dans le même temps (1-8).

Pour se qualifier pour la CAN camerounaise, le Nigeria pourra se contenter d'un nul face aux Seychelles lors de l'ultime journée, tandis que l'Afrique du sud devra battre la Libye, en mars prochain, sur terrain neutre.