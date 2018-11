Riyad Mahrez s’est offert un doublé (13e et 30e), le latéral niçois Youcef Atal a inscrit un joli but (28e) et Baghdad Bounedjah a clos la marque (92e). Kodjo Fo Doh Laba a sauvé l’honneur (54e)

Les Éperviers d'Emmanuel Adebayor peuvent arracher leur billet pour le Cameroun en cas de victoire au Bénin, le 2e, en mars prochain.