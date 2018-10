Maroc-Comores, le penalty de la discorde

« C’est un match où nous avons tout à perdre et pas grand-chose à gagner. » Avant d’affronter les Comores samedi, Hervé Renard avait flairé le piège. Le grand Maroc, cador africain, mondialiste en Russie… En face, une modeste équipe des Comores. Sur le papier, le combat était perdu d’avance. L’opposition devait tourner court tant les Lions Indomptables semblaient au-dessus. Et pourtant, la réalité du terrain a livré un tout autre verdict. Désarçonné par une équipe parfaitement regroupée, le Maroc balbutie son football. Quelques frappes de loin signées Fajr ou Amrabat font passer quelques frissons, sans plus. En face, les Cœlacanthes s’enhardissent et tentent des contres intéressants. Un mois après leur nul obtenu face au Cameroun, les Comores se dirigent alors tout droit vers un nouveau résultat historique. Le banc comorien est prêt à exulter quand l’arbitre du match désigne le point de penalty à la… 96e minute !

Le Caennais Fayçal Fajr n’a finalement pas tremblé en transformant la sentence. Un finish dur à avaler pour les Comores qui va rapidement laisser place à la colère. La faute évidente du défenseur comorien n’est pas remise en cause. Ce qui l’est, c’est le timing. L’arbitre de la rencontre a laissé le match se poursuivre alors que les cinq minutes de temps additionnel étaient écoulées. « C’est injuste. Ce résultat laisse un sentiment d’injustice et nous sommes très déçus de ce qui s’est passé vers les dernières minutes, a déclaré après match le sélectionneur comorien, Abdou Amir. Les joueurs comoriens ont réalisé un très grand travail, produit une prestation relevée mais prendre un but dans les dernières minutes, je reste sur ma faim. » Dans la foulée, la Fédération comorienne de football a déposé une plainte auprès de la CAF. Un recours qui a très peu de chances d’aboutir puisque l’arbitre de la rencontre est dans son droit d’accorder du temps supplémentaire s’il le juge utile.

Forcément, il n’en fallait pas plus pour déclencher la polémique et alimenter les réseaux sociaux. La FFC a lancé les hostilités sur Twitter avec un commentaire sans équivoque : « Maroc 1-0 Comores. Sur un penalty au-delà des 5min du temps additionnel ! Merci l’Afrique, merci monsieur l’arbitre... ! » D’autres soutiens pour le moins inattendus comme Abdeslam Ouaddou sont également allés de leur commentaire : « L’arbitrage cheval de bataille pour la CAF. Ça devient affligeant. Penalty logique mais partialité de l’arbitrage. Et c’est un ex-international marocain qui le dit. Je déteste l’injustice. » Un revers difficile à accepter qui peut rapidement être oublié. Les Comores reçoivent ce mardi à 14h les Lions Indomptables pour une revanche très attendue où tous les acteurs seront scrutés avec attention…