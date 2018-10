Madagascar qualifié, le Maroc retardé

C'est un jour de fête à Madagascar. Pour la première fois de son histoire, la sélection malgache s'apprête à disputer une phase finale de Coupe d'Afrique des nations. Ce sera l'été prochain au Cameroun. Pour devenir le premier pays qualifié pour cette compétition, en dehors bien sûr des Lions Indomptables, les Barea ont déjoué les pronostics dans le groupe A des éliminatoires.

Passée par le tour préliminaire et une victoire contre Sao Tomé-et-Principe, la sélection entraînée par le Français Nicolas Dupuis s'est imposée au Soudan en juin 2017 (1-3), avant d'obtenir le nul face au Sénégal en septembre dernier (2-2). Une rencontre marquée par une bousculade tragique qui avait fait un mort et une quarantaine de blessés, entraînant la suspension du stade Mahamasina.

Nul frustrant pour le Maroc

Victorieux en Guinée-Equatoriale (1-0), samedi dernier grâce au Clermontois Faneva Andriatsima (18e), les Malgaches ont récidivé ce mardi au complexe sportif Vontovorona face à cette même équipe. Cette fois, c'est Njiva Rakotoharimalala (45e) qui a inscrit le but de la victoire. Avec ce succès, les Barea, qui doivent encore recevoir le Soudan en novembre et aller au Sénégal en mars, sont assurés de finir à l'une des deux premières places du groupe A.

Le passage de 16 à 24 équipes pour la CAN 2019 permet en effet aux deux premiers de chaque poule d'obtenir le précieux sésame. L'autre fauteuil semble destiné au Sénégal. Dans le groupe B, le Cameroun, qui a obtenu le nul face au Malawi (0-0), est déjà qualifié, alors que le Maroc doit encore attendre. Les Lions de l'Atlas ont fait match nul aux Comores (2-2). El Fardou Ben Nabouhane a inscrit un doublé pour les Cœlacanthes (8e et 90e), mais entre-temps Khalid Boutaïb (53e) et Nordin Amrabat (62e) avaient donné l'avantage aux Lions de l'Atlas. Les hommes d'Hervé Renard, 2e du groupe B, ont trois points d'avance sur le Malawi avant les deux dernières journées.