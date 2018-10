Le Sénégal qualifié, la Mauritanie bien partie

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2019 continuaient ce mardi soir, et la Mauritanie a pris l'ascendant dans la course à la qualification au sein du groupe I, grâce à un succès au détriment de l'Angola (1-0). Dans le même temps, le Botswana et le Burkina Faso se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Auparavant, le Togo du Français Claude Le Roy s'est enfin imposé, en Gambie (0-1). Les Eperviers ne comptent désormais plus que deux longueurs de retard sur l'Algérie et le Bénin dans le groupe D.

De son côté, le Sénégal est parvenu à assurer sa qualification pour le tournoi organisé l'été prochain par le Cameroun, grâce à un court succès (0-1) au Soudan, sous l'impulsion d'un but tardif de Sidy Sarr (86e).