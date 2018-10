La CAN avec Jérémy Morel !

Bruno Genesio pourra s'enorgueillir bientôt de pouvoir s'appuyer sur un nouvel international dans son groupe. Car l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui compte déjà Anthony Lopes, Jason Denayer, Bertrand Traoré, Memphis Depay, Kenny Tete, Maxwel Cornet, Nabil Fekir ou Tanguy Ndombele parmi les joueurs régulièrement convoqués en sélection, s'apprête à laisser Jérémy Morel découvrir le haut niveau international. En effet, le défenseur des Gones a donné son accord à son pays d'origine et va même participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations !



Le défenseur central ou latéral gauche formé au FC Lorient a été sollicité par Madagascar, où son papa est né. L'île située au Sud-Est de l'Afrique vient de s'offrir une qualification historique pour l'épreuve continentale de l'été prochain, et espère pouvoir compter sur des professionnels aguerris afin d'y faire le meilleur parcours possible. Ainsi, l'ancien Marseillais devrait aller aider les Malgaches de Romain Métanire au Cameroun au terme de l'exercice en cours, lui qui n'a jamais connu la moindre cape dans les différentes équipes de France depuis son plus jeune âge.

Si le principal intéressé n'a pas encore officialisé la nouvelle, tout semble acté en coulisse. La Fédération de Madagascar aurait par ailleurs pris contact avec d'autres joueurs évoluant dans l'Hexagone, le gardien de but angevin Zacharie Boucher, et l'attaquant strasbourgeois Ludovic Ajorque. Mais avec Jérémy Morel, les insulaires s'offriraient un porte-drapeau de premier ordre, lui qui compte plus de 500 rencontres de Ligue 1 à son actif. Le Morbihannais de naissance s'amusait lui au début du mois de septembre en découvrant le visage de son avatar dans le jeu vidéo FIFA 19, qui lui promettait une convocation en équipe du... Mexique.