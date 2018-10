Neymar voulait l'Argentine avec Messi

"Pour ceux qui aiment le foot, ce n’est pas bien que Messi ne soit pas sur le terrain." De passage en conférence de presse, Neymar a évoqué l’absence de son ancien coéquipier à Barcelone. Un duel face à l’Argentine sans la « Pulga » ce n’est effectivement pas tout à fait la même chose. Pour autant, il ne tient pas à dévaloriser un choc qui lui tient toujours à cœur. De fait, la rivalité entre les deux pays reste particulièrement forte, tout particulièrement en football.

Neymar echará en falta a Leo como rival en el clásico Brasil-Argentina: "Para los que amamos el fútbol no es bueno que Messi no esté dentro del campo de juego" pic.twitter.com/Xvoxc4zuYQ — MARCA (@marca) 16 octobre 2018

Et même sans Messi, pas question de céder un pouce de terrain ! "On parle d’un Brésil-Argentine. On doit respecter ces deux sélections parce qu’elles ont des joueurs de qualité. L’Argentine peut par exemple compter sur Dybala qui est un joueur que j’aime beaucoup", a ainsi ajouté l’attaquant-vedette du Paris Saint-Germain.

"C’est un Classique, il faut le gagner" Neymar

Et s’il met en avant le joueur de la Juventus Turin, il n’oublie pas les qualités de la Seleçao qui arrive lancée et partira avec les faveurs des pronostics face à une Argentine en pleine reconstruction. "C’est un Classique, il faut le gagner", avoue Neymar qui donne le ton de ce duel à venir. Pas question de lever le pied. Et tant pis pour l’Argentine, si elle se présente sans Messi.

