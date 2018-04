Champions Cup - Un Racing étincelant file en finale !

La dernière marche qui mène à une finale constitue un cap souvent périlleux, le Munster peut en témoigner qui, avant d’apparaître pour la treizième fois de son histoire dans le dernier carré de la Coupe d’Europe – un record absolu – affichait un bilan plus que modeste à ce stade de la compétition avec seulement quatre succès pour huit défaites, dont cinq concédées lors de ses cinq dernières tentatives. A la différence d’un Racing 92 qui, s’il n’a pas le vécu européen de la province irlandaise, avait impressionné en allant s’imposer sur les terres des Anglais de Leicester (19-16) lors de son unique demi-finale jouée et gagnée en 2016.

Deux ans plus tard et les Racingmen, encore condamnés à disputer à « l’extérieur » cette nouvelle demi-finale de Champions Cup, malgré l’avantage supposé du terrain, n’ont en rien souffert de la surreprésentation de la Red Army (environ 5 000 Irlandais contre 2 000 supporters ciel et blanc) dans les tribunes du stade Jacques-Chaban-Delmas de Bordeaux, avec un rapport du simple au double.

Thomas superstar !

Une nouvelle demi-finale que ce Racing 92, imperméable à ce contexte a priori défavorable, va jouer comme dans un rêve en validant les options de jeu de sa saison. Toujours la même rigueur pour la meilleure défense du Top 14, mais de nouvelles intentions offensives. Au point qu’on ne sait quel secteur mérite le plus d’éloges au terme de ce chef d’œuvre des joueurs de Labit et Travers. Pour dynamiter la meilleure défense de la compétition, qui n’avait jusqu’à présent concédé que neuf essais.

Avec deux joueurs incontournables au cœur de ce collectif au diapason entre un Virimi Vakatawa qui finit de démontrer sa nouvelle maîtrise du poste de trois-quarts centre auquel il a été replacé en début de saison et son ailier Teddy Thomas qu’il va envoyer par deux fois à dame en bout de ligne (5e, 18e). Thomas superstar et quelle classe quand sur le point de s’offrir un triplé retentissant, l’ancien Biarrot, au lieu d’aplatir, offre sous les poteaux ce troisième essai à Maxime Machenaud, le régional de l’étape qui évolue devant son public bordelais (21-3, 23e). Ou l’illustration éclatante de l’ambiance et de la solidarité parfaites décrites tout au long de la semaine par le vestiaire francilien. Une pénalité de ce même Machenaud, qui comme chacun de ses partenaires gagne haut la main son duel avec Connor Murray, la référence à son poste, et le match est tué à la pause (24-3).

Si ce n’était l’indiscipline (8 pénalités à 2) que le demi de mêlée ne manque pas de relever à l’heure de s’engouffrer dans le long couloir qui mène aux vestiaires, le Racing aurait tout bon. Un récital magistral, vingt-cinq minutes de pur plaisir rugbystique, dont on peut soupçonner qu’ils vont contribuer à faire rentrer le club du président Lorenzetti dans le cœur des supporters. Comme ceux qui, venus assister à ce choc, vont finir par entonner La Marseillaise en l’honneur des vainqueurs.

Le baroud d’honneur des Munstermen en seconde période sera sans conséquence. C’est d’ailleurs même un futur Racingman, Simon Zebo, qui inscrira l’un des trois essais de la réaction d'orgueil des visiteurs (64e), vainqueurs de cette seconde période 19 à 3. Le Racing 92, qui s'impose (27-22), s’offre sa deuxième finale de Champions Cup en deux ans et se promet un nouveau défi irlandais avec la perspective d’aller défier le Leinster le 12 mai prochain, à Bilbao. De quoi rêver à un nouveau château en Espagne après le Brennus décroché à Barcelone en 2016.