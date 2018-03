Il n'y aura donc qu'un seul représentant français en demi-finale de la Champions Cup, Clermont ou le Racing 92 qui s'affrontent dimanche à 14h au Stade Marcel-Michelin. Après la défaite de La Rochelle vendredi soir chez les Scarlets (29-17), c'est Toulon qui s'est incliné ce samedi sur le terrain du Munster (20-19). Mais, contrairement aux Maritimes qui sont tombés sur plus forts qu'eux, les Varois peuvent s'en vouloir d'avoir laissé échapper un match qui était clairement à leur portée.

Car si l'arbitrage de M. Owens ne leur a pas été très favorable, à l'image de cet essai gag inscrit par Conor Murray, à la suite d'un ballon échappé par Guilhem Guirado à la sortie d'un regroupement sur sa ligne d'essai (28e), le RCT peut regretter sa maladresse et son manque de réalisme qui lui coûtent très cher. Après avoir marché sur Clermont le week-end dernier à Mayol (49-0), les hommes de Fabien Galthié ont entamé la partie sur les chapeaux de roues, prêts à en faire de même face aux Irlandais. Mais leur domination n'est pas forcément très efficace, avec seulement une pénalité et un drop d'Anthony Belleau inscrits en première période (10-6).

Conway crucifie Toulon

Bousculés au retour des vestiaires, les joueurs de la Rade gâchent une nouvelle opportunité avec Semi Radrara trop personnel à quelques centimètres de l'en-but (58e). Les Toulonnais reprennent néanmoins le contrôle du match avec une pénalité de François Trinh-Duc (61e et 69e), attendu comme titulaire mais finalement rentré à la 53e minute, mais surtout un très bel essai de Chris Ashton, qui profite du bon travail de son ouvreur et de Mathieu Bastareaud. Dans la foulée, une nouvelle pénalité leur permet de repasser devant (13-19, 69e).

Pas suffisant toutefois pour couler définitivement le Munster qui retrouve du poil de la bête à la suite d'un dégagement raté de Trinh-Duc, qui, sous pression, ne trouve pas la touche et permet à Andrew Conway, auteur d'un joli slalom, de redonner l'avantage aux siens, grâce à la transformation de Ian Keatley (20-19, 76e). Malgré un dernier temps de jeu, Toulon se met à la faute et s'incline d'un petit point (20-19). Le RCT, quatrième au classement, n'a plus que le Top 14 pour espérer réaliser une belle saison.