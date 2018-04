C’était sans doute trop. Trop de pression pour Clermont, qui n’avait plus que la Champions Cup pour sauver sa saison. Les Jaunards ont été dominés par le Racing 92 (17-28) à Marcel-Michelin, cet antre autrefois imprenable, et n’ont plus que leurs yeux pour pleurer sur une saison catastrophique. Les champions de France n’ont pas été aidés par l’arbitrage, mais la réalité du terrain est loin d’être scandaleuse. C’est simplement l’histoire de la saison qui se poursuit assez logiquement, entre le deuxième et le neuvième de Top 14.

Les Clermontois ont pourtant attaqué cette rencontre par le bon bout, en envoyant du jeu avec intensité dès les premières minutes. Ils menaient encore 14-10 à la sirène de la première période, puis 14-13 en rentrant au vestiaire. C’est peut-être là que tout a basculé. Le doute rattrape vite une équipe dans le creux, et il n’en fallait pas plus pour lancer les Racingmen sur la voie de ce succès de prestige. Tout part sacrément en sucette pour Clermont, puisque les champions de France n’ont plus rien à jouer en championnat.

Parra: "On prend l'eau"



Morgan Parra est désabusé sur beIN SPORTS: "Cette Champions Cup nous tenait à cœur. On a essayé de bien commencer, avec du rythme. Mais une fois qu’on a la tête au fond, on a du mal à y retourner. On prend l’eau. On a essayé de tout donner, on est allés chercher ce quart à la maison, on a rentré des blessés… Mais ça ne suffisait pas." Il peine à se convaincre lui-même lorsqu’il assure penser à la suite: "Pourquoi pas rêver d’un titre la saison prochaine ? On n’a pas le choix que de faire le dos rond, bosser et essayer de revenir dans deux ans. Puisqu’on n’y sera pas l’année prochaine…"

Après ses trois premières pénalités (6e, 10e, 18e) qui portaient l’ASM à 9-0, Parra et les siens étaient gonflés à bloc. Et même après l’essai de Nakarawa pour le Racing 92 (9-7, 25e), la réponse de Betham dans l’en-but adverse (33e) permettait donc à Clermont de mener 14-10 puis 14-13. Mais en seconde période, les essais coup sur coup d’Andreu (17-23, 64e) puis Palu (17-28, 66e) ont enterré les locaux en deux minutes. D’autant qu’après l’essai litigieux d’Andreu, un autre a été refusé à Grosso alors que l'ASM pensait repartir à l’abordage pour 10 minutes de folie (70e). Quand rien ne veut sourire…