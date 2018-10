Énorme Stade Toulousain qui, malgré ses absences et ses déboires disciplinaires, enchaîne une 2e victoire en 2 journées de Coupe d'Europe en dominant (28-27) le choc des quadruples champions d'Europe ce dimanche, à Ernest-Wallon, face à une équipe du Leinster, tenante du titre, qui restait sur 10 victoires (invaincu depuis avril 2017).

Auteurs d'une entame de match parfaite et menant 14-0 après notamment le premier essai de Maxime Médard (14e), le Stade va subir le réveil de la province irlandaise avec les réalisations de Sean O'Brien (33e), James Ryan (47e) et Sean Cronin (53e), auxquels savaient répondre la botte de Thomas Ramos, auteur de 13 points (5 sur 6), mais aussi Sofiane Guitoune (38e) et Médard pour le doublé (69e).