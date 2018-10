On peut donc être lanterne rouge de Premiership et faire mordre la poussière coup sur coup à deux équipes du Top 14... Après avoir signé un petit exploit en s'imposant (25-26) à Toulon la semaine passée en ouverture de la compétition, Newcastle a fait tomber le MHR ce dimanche après-midi, lors de la 2e journée de Champions Cup (23-20). Les Falcons ont su exploiter à merveille leurs temps forts tout en limitant l'impact adverse malgré une supériorité héraultaise évidente en seconde période.

Les coéquipiers de Johnny Williams entament ainsi le match en étant bien plus incisifs, et sont très rapidement récompensés, par le biais d'un essai signé Gary Graham (8-0, 5e), venu à point nommé concrétiser une vague anglaise au large, pour offrir huit points d'avance aux locaux après une pénalité de Joel Hodgson (3e). Le MHR a raté son entame, et le paiera presque tout au long du match sur la pelouse du Kingston Park. Car les têtes sont à l'envers dans les rangs montpelliérains, même si Ruan Pienaar limite la casse au pied. Toujours est-il que les Falcons atteignent le repos sur avantage mérité (16-6), avant le réveil attendu des visiteurs.

Celui-ci se matérialise en effet sur le second acte, où l'on se décide un peu plus à exploiter la supériorité des lignes d'avants. Progressivement, Montpellier grignote, toujours grâce aux coups de pied de son numéro 9. Et puis c'est l'essai, celui de la délivrance pense-t-on, à mettre au crédit d'un Paul Willemse qui avait jusque-là, comme ses coéquipiers, souffert face à la hargne défensive des Anglais. Wiaan Liebenberg et les siens passent devant (16-17). Malgré un échec de Pienaar à la transformation, les sociétaires du Top 14 confirment leur supériorité, et la victoire semble inexorable lorsque Mulipola est sanctionné d'un carton jaune (74e). D'autant que les Falcons n'ont pas inscrit un seul point sur la seconde période... Jusqu'à ces phases de jeu enchaînées dans le temps additionnel, près de 40, cette défense du MHR qui plie, pour rompre au bout de neuf minutes au-delà du temps réglementaire sur cet essai au courage de Callum Chick, et la transformation enchaînée (23-20). Montpellier a laissé échapper un succès qui lui semblait promis, et se retrouve relégué au troisième rang de la poule 5, devant le RC Toulon, mais à une unité d'Edimbourg, et à trois... de la lanterne rouge du championnat anglais.