Un plateau presque au complet pour la Champions Cup 2018/2019

Au terme de la phase régulière du Top 14, de la Premiership et du Pro14 (ex-Ligue Celte), l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, est en mesure de confirmer les engagés pour la prochaine édition de la Champions Cup, à une exception près. Un barrage opposera la province irlandaise de l'Ulster aux Ospreys au Kingspan Stadium, le dimanche 20 mai, afin de déterminer le 7e au classement de la saison de Pro14.

Les 19 autres qualifiés sont les suivants :

TOP 14 – Montpellier, Racing 92, Toulouse, RC Toulon, Lyon, Castres Olympique



PREMIERSHIP - Exeter Chiefs, Saracens, Wasps, Newcastle Falcons, Leicester Tigers, Bath Rugby, Gloucester Rugby (étant donné que les deux finalistes de la Champions Cup, le Leinster et le Racing 92, ainsi que les Cardiff Blues, sont déjà qualifiés grâce à leurs classements dans leurs championnats respectifs, Gloucester est qualifié en tant que gagnant ou perdant de la finale de la Challenge Cup).

Les 18 clubs restant du Top 14, de la Premiership et du Pro14, qui ne se sont pas qualifiés pour la Champions Cup, participeront à la Challenge Cup 2018/2019. Les 19ème et 20ème places ont été remportées par les Russes de Enisei-STM et les Allemands d’Heidelberger RK, qui s’affronteront lors de la finale du Continental Shield samedi prochain, à Getxo.