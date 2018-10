Toulouse s'attaque au nouveau géant

Un retour gagnant à Bath dans la compétition européenne phare et tout était a priori réuni pour permettre au Stade Toulousain d’aborder dans les meilleures conditions la deuxième journée de Champions Cup. Et la première sortie dimanche, à Ernest-Wallon (16h15), du club le plus titré sur la scène continentale face à l’autre quadruple champion d’Europe et tenant du titre, le Leinster.

C’était avant une semaine chagrin, où les pépins physiques ont rattrapé Max Mermoz et François Cros. Et surtout au cours de laquelle la patrouille de l’EPCR, l’organisateur des Coupes d’Europe, a épinglé non seulement le pilier Lucas Pointud, mais aussi surtout la nouvelle star Jerome Kaino, suspendu cinq semaines (voir par ailleurs). "Dans la semaine, on perd Jerome Kaino et Lucas Pointud avant de recevoir la meilleure équipe européenne, encaisse le premier Ugo Mola. On fera appel à nos jeunes, et à ce titre et quoi qu'il arrive, on ne perdra pas notre temps dimanche" (…) "On aura une équipe qui va tenter de surprendre le Leinster, si tant est que ce soit possible, parce qu’il n’y a, honnêtement, pas beaucoup de place pour les surprendre."

Mola : "On na va pas attendre 20 ans"

Ça ne risque pas face à un Leinster qui a lancé sa saison européenne comme il a fini la précédente. Tout en haut de l’affiche avec la seule victoire bonifiée et un carton d’entrée sur les Wasps (52-3), doubles champions d’Europe, faut-il le rappeler (plus lourde défaite du club anglais en 105 matches de Coupe d’Europe).

"On reçoit le champion d’Europe qui a roulé sur les Wasps. Elle a marqué de toute son rayonnement et de toute sa classe la scène européenne dès le premier match", convient Mola. "On joue l’équipe d’Irlande, deuxième au « ranking » derrière les Blacks, c’est ça la réalité." Sans que cela n’empêche d’aborder crânement ce rendez-vous : "Un match de rugby, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas gagné ou perdu avant le coup d'envoi. On va essayer de déjouer les pronostics (…) Oui, on est en mesure de battre le champion d’Europe… On a eu 60mn dignes de ce nom contre le champion de France ; malheureusement, il nous en a manqué un peu… (*) On va voir contre encore meilleur ce qu’on a dans le « fût » ! (sourire)"

On aura compris que la dynamique est en faveur du Leinster. Et pourtant… "On est le club qui, sur les résultats des 25 dernières années, avec le Leinster maintenant a le plus gagné. Appelez-le comme vous voulez : est-ce que c’est de la reconstruction ou un passage de relais, ça n’a pas été simple à gérer…, rappelle le successeur de Guy Novès. Je pense que cette génération-là a de beaux jours. Mais on ne va pas attendre vingt ans, si elle a de beaux jours et de belles performances à proposer. (…) On n’est peut-être pas dans le même timing, mais si on se retrouve là, confronté au champion d’Europe, c’est qu’on s’est donné le droit de le faire et, en gagnant à Bath, on donne un peu plus d’intérêt à cette rencontre." Ça s’appelle le droit, non pas de rêver, mais d'y croire et, jusqu'à dimanche et le coup d'envoi, ça ne coûte rien.

-------------------------------------------------------

(*) Les Toulousains menaient 22 à 3 dans le derby, à domicile, avant de s’incliner (22-26).