Toulouse l'emporte à Bath !

De retour en Champions Cup, le Stade Toulousain a réalisé une très belle performance en s'imposant samedi sur le terrain de Bath (20-22).

Les Rouge et Noir ont fait la différence grâce à trois essais inscrits par Maxime Médard (8e) et Sofiane Guitoune, auteur d'un doublé (35e et 62e).

Les Anglais ont inscrit deux essais par Jamie Roberts (25e) et Freddie Burns (29e). Ce dernier aurait même pu donner la victoire aux siens en fin de match, mais a fêté son essai avant d'aplatir et subi le retour inespéré de Médard.