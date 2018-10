Toulon-Pietersen: "Le moment idéal pour lancer notre saison"

"C'est le moment idéal pour lancer notre saison." L'ancien Springbok JP Pietersen traduit autant une ambition qu'un espoir dans les rangs d'un Rugby Club Toulonnais moribond en Top 14 avec une 12e place, mais qui a l'avantage d'ouvrir sa nouvelle campagne de Champions Cup à Mayol avec la réception ce dimanche (16h15) de Newcastle guère plus en forme, puisque les Falcons pointent en... 12e position (sur 12), bons derniers de la Premiership avec une seule victoire en 6 journées.

Pour ce premier rendez-vous européen, un Patrice Collazo peu disert en conférence de presse a choisi avec son staff de ne procéder qu'à 4 changements par rapport à l'équipe battue dimanche dernier, à Montpellier, avec les titularisations de Julian Savea, Stephane Onambale, Jean Monribot et Jean-Baptiste Gros. Derrière, l'ailier Daniel Ikpefan glisse à l'arrière, tandis qu'Anthony Belleau et François Trinh-Duc permutent leurs positions occupées face au MHR : le premier passe au centre et le second prend l'ouverture.

Le XV toulonnais : Ikpefan - Tuisova, Pietersen, Belleau, Savea - (o) Trinh-Duc, (m) Escande - Onambale, Lakafia (Cap.), Monribot - R. Taofifenua, Rebbadj - M. van der Merwe, Guirado, Gros.

Remplaçants : Etrillard, Chiocci, S. Taofifenua, Potgieter, Fekitoa, H. Bonneval, Meric, Vanverberghe.

There’s 10 changes for @FalconsRugby ahead of their trip to @RCTofficiel in the #ChampionsCup as @MavingaSami is named in the starting XV



All the details ⬇https://t.co/FAkK1PtSOV pic.twitter.com/T2LU0s0D30