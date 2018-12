Toulon: Guirado et Bastareaud méritent des vacances

Avec 2 défaites concédées en 2 journées, dont un revers à Mayol dès le coup d'envoi de cette campagne européenne, le Rugby Club Toulonnais, qui ne compte qu'un petit point et ferme la marche de sa poule de Champions Cup. Autant dire que la cause du club varois dans cette édition de la Coupe d'Europe est entendue, ou presque, et dans ce contexte, après la victoire bonifiée sur Grenoble (22-3), les mises au repos relayées par Var-Matin cette semaine de Guilhem Guirado et Mathieu Bastareaud, très sollicités par les Bleus de Brunel lors de la tournée d'automne, n'ont rien de scandaleuses. Même lorsque se profile une double confrontation face aux Montpelliérains, à commencer par une première opposition sur les bords de la Rade (16h15).

Le quotidien régional croit savoir que Patrice Collazo et son staff profiteront de ce match pour relancer certains éléments en manque de temps de jeu, à l'image d'un Mamuka Gorgodze, de retour ce week-end à la compétition, ou encore de plus jeunes joueurs, tels que l’ouvreur Louis Carbonel et d'autres encore : Florian Vanverberghe, Corentin Vernet, Yoann Cottin ou encore Mathieu Smaïli.