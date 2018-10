Toulon-Bastareaud: "Si ça continue, on ne va pas s’en sortir"

Son retour était attendu dans les rangs d’une équipe toulonnaise en plein doute, mais Mathieu Bastareaud n’a pas échappé au naufrage du RCT, étrillé samedi à Edimbourg (40-14). Le capitaine varois lance un cri d’alarme, alors que l’objectif européen s’est déjà a priori envolé…

"Forcément, le manque de confiance est là. Les attitudes sont plutôt bonnes, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, mais quand on arrive dans les zones de marque adverses, on manque d’organisation. Il faut le travailler. Si ça continue, on ne va pas s’en sortir", s'inquiète carrément le trois-quart centre international à une semaine de la réception de La Rochelle à Mayol pour le compte de la 8e journée du Top 14.