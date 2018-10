Toulon: Bastareaud, le retour à Edimbourg !

C'est face aux Écossais d'Edimbourg, entraînés par un certain... Richard Cockerill, que les Toulonnais ont l'obligation de réagir, et donc de s'imposer ce samedi, à Murrayfield (16h15), pour encore espérer dans cette campagne de Champions Cup, après la défaite inaugurale à domicile face à Newcastle. Avec un accent à mettre forcément sur la discipline, suite aux 3 cartons jaunes concédés contre les Falcons, mais aussi le retour de suspension tant attendu du capitaine Mathieu Bastareaud, associé au centre au All Black Malakai Fekitoa. Une nouvelle défaite et le RCT sera éliminée dès la 2e journée, une victoire et il faudra sans doute réussir le carton plein dans cette phase de poules.

On notera aussi la première titularisation du jeune 3e ligne Florent Vanverberghe qui, après une entrée en jeu le week-end dernier, débutera au poste de n°8 à seulement 18 ans.

Edimbourg/Toulon : Retours de @BastaOfficiel et de @fresiaflo et grande première en qualité de titulaire pour Florent Vanverberghe ... Découvrez la compo du RCT qui sera alignée demain pour la deuxième journée de @ChampionsCup_FR #EDIRCT pic.twitter.com/ufBH0sYua2 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) 19 octobre 2018

Le XV toulonnais : Bonneval - Tuisova, Fekitoa, Bastareaud (Cap.), Savea - (o) Belleau, (m) Meric - Lakafia, Vanderberghe, Rebbadj - R. Taofifénua, Kruger - S. Taofifénua, Etrillard, Fresia.

Remplaçants : Soury, Chiocci, Setiano, Potgieter, Ikpefan, Trinh-Duc, Escande, Gahetau.