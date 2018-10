Racing 92: Zebo présente ses excuses

Les Racingmen avaient toutes les raisons de bomber le torse samedi soir, dans leur antre à nouveau victorieuse de l'Arena, où les finalistes 2018 de la Champions Cup venaient de surclasser l'Ulster (44-12), bonus offensif en prime. Mais un Ciel et Blanc était tout piteux à l'heure de se présenter devant les micros pour commenter ce large succès.

Pour l'arrière irlandais Simon Zebo, ce match avait forcément une saveur particulière, suite à son exil cet été en France. L'ancien cadre du Munster, crédité d'un bon début de saison sous les ses nouvelles couleurs, avait à coeur de se rappeler au bon souvenir de ses compatriotes et notamment du sélectionneur Joe Schmidt à un an du Mondial 2019 au Japon, lui qui n'a plus été appelé avec le XV du Trèfle depuis juin 2017. Un peu trop sans doute, si l'on se réfère à l'attitude de Zebo qui s'est permis de narguer son compatriote Michael Lowry au moment d'aller inscrire son essai à la 76e minute de jeu. Rappelé à l'ordre par l'arbitre Nigel Owens, qui l'a invité prestement à s'excuser, l'international irlandais s'est exécuté, avant de réitérer ses regrets après le match sur Twitter.

"J'étais trop excité (par ce match), écrit Zebo, et je n'ai pas pour habitude de faire ce genre de truc depuis que je joue. Je n'aimerais pas que mes propres enfants agissent ainsi et je me suis déçu moi-même. C'était une erreur, pas dans l'esprit du jeu, ne gardons que le meilleur. Encore désolé."

Really sorry to Michael Lowry

Got too excited and I don’t do stuff like that as long as I’ve played.

I wouldn’t like my kids doing that and I’m disappointed in myself ..

Made a mistake, not in the spirit of the game..keep up the great work

Sorry again