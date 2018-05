Petite consolation pour le Racing 92. Après la défaite des Franciliens en finale de la Champions Cup face au Leinster (15-12), Leone Nakarawa a été joueur de la saison européenne.

Le deuxième-ligne fidjien a été préféré à son coéquipier Maxime Machenaud et à trois joueurs du Leinster, Scott Fardy, Tadhg Furlong et Jonathan Sexton.

Leone Nakarawa is the EPCR European Player of the Year 2018 - presented by @TurkishAirlines. pic.twitter.com/IyiQNOnsy0