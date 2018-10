Racing 92: Lauret revient face aux Scarlets

On a connu mieux pour préparer l'Europe : une nouvelle fois candidat à la victoire en Champions Cup, après 2 finales en 3 ans, le Racing 92 a concédé une 2e défaite à l'Arena (après Clermont) face au LOU le week-end dernier, en Top 14. Une alerte qui doit remobiliser les Franciliens qui ouvrent leur nouvelle campagne sur la scène continentale sur la pelouse des Scarlets samedi (18h30).

