Racing 92: Lambie et le "niveau incroyable" de Sexton

Première saison au Racing 92 et première finale de Coupe d’Europe pour Pat Lambie (27 ans, 56 sélections) qui sera samedi, à Bilbao (17h45), l’ouvreur titulaire du club francilien en quête de sa première Coupe d’Europe face aux Irlandais du Leinster, vainqueurs de leurs 8 premiers matches.

Le @racing92 va-t-il décrocher le 1er titre européen de son histoire contre le @leinsterrugby ? — INFOSPORT+ (@infosportplus) 11 mai 2018

Un Lambie,prêt à "jouer le plus gros match de (sa) carrière en club" et à défier son prédécesseur sous les couleurs du club francilien, Johnny Sexton, autrement moins en réussite lors de son passage sous le maillot ciel et blanc (2013-2015).

"C'est le demi d'ouverture en grande forme actuellement. Il a joué cette saison à un niveau incroyable. Je connais en plus son histoire avec le Racing. On a longuement étudié comment il conduit le jeu, comment il aime faire les choses", a souligné le Springbok en conférence de presse.