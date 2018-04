Racing 92: Carter remplaçant face au Munster

Le Racing 92 et le Munster s'affronteront dimanche après-midi en demi-finales de la Coupe d'Europe, au stade Chaban-Delmas de Bordeaux (16h15).

Du côté du club francilien, Dan Carter ne sera pas titulaire.

Comme attendu, Pat Lambie lui a été préféré ce vendredi.

