Munster: Earls attendu à l'entraînement et espéré face au Racing

Confrontée aux blessures et aux indisponibilités de longue durée de plusieurs de ses joueurs (Tommy O'Donnell, Tyler Bleyendaal, Chris Farrell, Jaco Taute, Chris Cloete), la province irlandaise espère voir son trois-quarts international Keith Earls (30 ans, 67 sélections) effectuer son retour à l'entraînement cette semaine, a indiqué la formation de Cork. Ce devrait être aussi le cas de Jales Cronin (épaule) et de l'ancien Grenoblois James Hart, qui suit un protocole de retour à la compétition.

Le joueur aux 27 essais inscrits en sélection (pour 14 réalisations en Coupe d'Europe), qui finit de se remettre d'une blessure à un genou contractée lors du match pour le Grand Chelem dans le dernier Tournoi des 6 Nations, est espéré pour la demi-finale de Champions Cup face au Racing 92 dimanche, à Bordeaux (16h15). Les incertitudes sont nombreuses au sein de l'effectif de Johann van Graan, qui n'est rentré que dimanche après-midi d'Afrique du Sud, où les Munstermen ont défié et dominé les Cheetahs en Pro 14.

Avec pour conséquences les nouveaux pépins physiques rencontrés par Jack O’Donoghue (cheville) et Dan Goggin (genou).

Dans ce contexte, l'évolution des blessures à la face du demi de mêlée Duncan Williams, opéré d'un oeil, de la pommette et du palais censé avoir mis un terme à sa saison, est impressionnante. Williams pourrait, qui, sait reprendre le chemin de la compétition plut tôt que prévu. A suivre...

Squad Update | Mixed news on the injury front with players requiring further assessment but good news for Keith Earls and Duncan Williams this week.



