Montpellier tombe à Newcastle

Huit jours après avoir signé un premier succès à domicile, contre Edimbourg (21-15), Montpellier avait endossé le costume de favori au moment de rendre visite à Newcastle lors de la 2e journée de Champions Cup. Mais les Héraultais, s'ils tenaient la victoire, ont finalement cédé sur un ultime essai des Falcons, au bout de 9 minutes de temps supplémentaire !

Voilà la troupe de Vern Cotter battue avec le bonus défensif (23-20), tout comme le RC Toulon à Mayol lors de la précédente levée (25-26). Au classement de la poule 5, les deux clubs français ferment donc la marche, le MHR comptant néanmoins cinq unités à son crédit, respectivement à un et deux points des Ecossais et des Anglais.

n'a pas confirmé ce dimanche après-midi lors de la 2e journée de Champions Cup. Les partenaires d'Aaron Cruden sont allés s'imposer (16-20) à Newcastle, face aux Falcons, reprenant ainsi la première place du groupe 5 après la correction (40-14) reçue par le RC Toulon en Ecosse samedi.

La troupe de Vern Cotter a néanmoins souffert et mis le temps avant de prendre la mesure d'un adversaire vaillant et solidaire en phase défensive, qui menait par ailleurs de dix points au repos (16-6). Dernier du championnat anglais, Newcastle a finalement cédé durant le second acte, même si le MHR n'a inscrit qu'un seul essai, par Paul Willemse (68e).