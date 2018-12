Montpellier: Déchirure aux ischio pour Cruden 

On ne reverra plus a priori Aaron Cruden sur les terrains en 2018. L'ouvreur de Montpellier rejoint une fois encore l'infirmerie, après sa sortie sur blessure face à Clermont (23-28) ce week-end, suite à l'action de l'essai de presque 100m, signé Damien Penaud, sur laquelle le All Black tentait de rattraper sa bévue... Cruden souffre d'une déchirure au niveau des ischio-jambiers et va devoir observer plusieurs semaines de repos, annonce Midi Libre, qui fait état également de la mise au repos lundi de Fulgence Ouedraogo et Jacques Du Plessis.

Les internationaux Louis Picamoles, Benjamin Fall et Levan Chilachava bénéficient quant à eux d'une semaine de vacances et ne postuleront donc pas pour le premier match de la double confrontation franco-française face à Toulon en Champions Cup ce samedi, à Mayol (16h15). Enfin, Nemani Nadolo a pu reprendre un entraînement individualisé, après la fin de la rééducation de son genou à Capbreton.