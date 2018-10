Montpellier: Cruden, enfin un "vrai" 10 titulaire

Fini l'intérim de Ruan Pienaar à l'ouverture, en l'absence de Goosen ou de Steyn, c'est Aaron Cruden qui retrouve le n°10 pour le premier déplacement cette saison en Coupe d'Europe de Montpellier sur la pelouse de Newcastle ce dimanche (14h). Le All Black va mettre ainsi fin à une indisponibilité de 5 semaines, suite à une blessure à un mollet. Le groupe de Vern Cotter reste toutefois toujours autant diminué par les blessures avec les absences de Konstantin Mikautadze (bras), Benoît Paillaugue (genou), Yacouba Camara (genou), Jacques Du Plessis (tendon d'Achille) et Julien Bardy, mais aussi, dernier blessé en date, Henry Immelman, victime d'une fracture à la mâchoire face à Edimbourg et indisponible 6 semaines.

Le XV montpelliérain : Fall - Martin, Reilhac, Serfontein, N'Gandebe - (o) Cruden, (m) Pienaar - Liebenberg, Picamoles (cap), Ouedraogo - Willemse, Van Rensburg - Chilachava, Giudicelli, Nariashvili

Remplaçants : Ruffenach, Fichten, Guillamon, Le Devedec, Galletier, Sanga, Darmon, Vincent