Montpellier: C'est Pienaar qui s'y colle en 10

L'entrée en jeu au débotté d'un Alexandre Dumoulin, qui débutait là sa saison, n'avait pas empêché le MHR de s'imposer dimanche dernier contre Toulon en Top 14. Mais pour autant le trois-quarts centre international n'enchaînera pas au poste d'ouvreur pour l'ouverture de la Champions Cup et l'entrée en lice des Montpelliérains ce samedi, au GGL Stadium (16h15), face aux Ecossais d'Edimbourg.

Dumoulin de retour sur le banc, c'est en l'absence d'Aaron Cruden, de Frans Steyn et de Johan Goosen l'habituel n°9 Ruan Pienaar qui s'y collera en 10 au côté d'Enzo Sanga. Le jeune demi de mêlée intègre le quinze de départ au même titre que l'arrière Henry Immelman, l'ailier Gabriel N'gandebe et le troisième-ligne aile Wiaan Liebenberg

Le XV montpelliérain : Immelman - Fall, Martin, Serfontein, N'gandebe - (o) Pienaar, (m) Sanga - Liebenberg, Picamoles (Cap.), Ouedraogo - Willemse, Van Rensburg - Jan. du Plessis, B. du Plessis, Nariashvili.

Remplaçants : Giudicelli, Fichten, Guillamon, Kornath, Tomas, Reilhac, Dumoulin.

