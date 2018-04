Marseille candidate pour les finales 2020

Marseille aime le rugby et la cité phocéenne fait feu de tout bois pour attirer dans l'enceinte de l'Orange Vélodrome les plus grands événements de l'ovalie, qu'il s'agisse de compétitions de clubs ou bien de l'équipe de France. Réuni mercredi, le Comité Directeur de la Ligue nationale de rugby (LNR) a enregistré la candidature marseillaise pour les demi-finales 2019 et 2020 du Top 14. C'est aussi le cas de Lille (Stade Pierre-Mauroy) et de Bordeaux (Matmut Atlantique), alors que l'Allianz Riviera de Nice postulera uniquement pour 2020.

Mais Marseille joue sur tous les tableaux, puisque la LNR révèle que le Vélodrome vise également les finales des Coupes d'Europe 2020 (Champions Cup et Challenge Cup).

Pour rappel, les finales européennes ont eu lieu en France pour la dernière fois en 2016 ; au Groupama Stadium de Lyon, Montpellier avait triomphé en Challenge Cup), mais le Racing 92 s'était incliné en Champions Cup.