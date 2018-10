LOU: Le grand ménage de Mignoni pour jouer les Saracens 

Découverte ou pas de la grande Coupe d'Europe, on imagine que Pierre Mignoni n'a que très peu goûté l'entrée en matière dans la Champions Cup du bizuth lyonnais, dominé par Cardiff (30-21) et bredouille sur sa pelouse le week-end dernier. Alors le manager du LOU et son staff n'ont pas hésité à procéder à 10 changements dans leur quinze de départ, retenu pour débuter sur la pelouse des Saracens, doubles champions d'Europe (2016, 2017). On notera la titularisation du champion du monde U20 Adrien Seguret, alors que Félix Lambey, Patrick Sobela, Rudi Wulf, Jean-Marc Doussain et Lionel Beauxis seront les seuls à sauver leurs galons de titulaire au coup d'envoi.

Le XV lyonnais : Buttin - Arnold, Wulf, Seguret, Palisson - (o) Beauxis, (m) Doussain - Sobela, Fourie, Cretin - Oosthuizen, Lambey - Ric, Maurouard, Kaabeche.

Remplaçants : Buckle, Lacombe, Choirat, Fearns, Van der Merwe, Barassi, Delort, Mignot.