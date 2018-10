Le très bon coup de Toulouse

Privé de la plus prestigieuse des Coupes d'Europe l'an dernier, le Stade Toulousain avait à cœur de faire bonne figure ce samedi à Bath pour son premier match de la saison en Champions Cup. Mission réussie pour le club de la Ville Rose qui a décroché un succès presque inespéré (20-22). Les hommes d'Ugo Mola ont eu du mérite et proposé du beau jeu avec un Cheslin Kolbe impressionnant en première période. Après un premier essai rapide de Maxime Médard (8e), Sofiane Guitoune profite d'un festival du Sud-Africain pour doubler la mise (35e).

Menés 17-12 à la pause suite aux essais de Jamie Roberts (25e) et Freddie Burns (29e), les Toulousains vont néanmoins réagir au retour des vestiaires avec une pénalité de Thomas Ramos (54e) et un nouvel essai de Guitoune (20-22, 65e). Bath a l'occasion de reprendre l'avantage mais Burns mange la feuille de match avec une pénalité facile qui finit sur le poteau (74e) et une incroyable bévue dans l'en-but. L'arrière anglais a vu le trou et file à l'essai, mais célèbre avant d'aplatir. Alors que ce dernier venait de ralentir sa course tout sourire, Médard, en filou, lui tape dans la main pour empêcher d'aplatir (76e). Mêlée à suivre pour Toulouse à cinq mètres de l'en-but. Burns pouvait rejoindre le banc, complètement dépité.

Ce succès permet à Toulouse de rejoindre en tête de la poule 1 le Leinster, qui a écrasé les Wasps vendredi (52-3). Les Haut-Garonnais recevront les champions d'Europe en titre le week-end prochain. Une affiche de gala entre les deux clubs les plus titrés dans cette compétition (quatre trophées).