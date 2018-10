Le Leinster ouvre en champion !

Les joueurs de la Ville Rose sont prévenus. Désormais quadruple vainqueur de la compétition après son sacre la saison passée aux dépens du Racing 92, le Leinster, en quête du record absolu (devant le Stade Toulousain), a démontré vendredi dès le match d'ouverture de la nouvelle édition de la Champions Cup que la province irlandaise avait les moyens de ses ambitions avec une victoire sans appel sur les Wasps (52-3, mi-temps : 14-3).

FT: Leinster 52-3 Wasps



This Leinster team aren't too bad, are they?



Statement. Made. pic.twitter.com/gszl9ah88R — Watch Shoulder to Shoulder live on BT Sport (@btsportrugby) 12 octobre 2018

Sur leur pelouse de la RDS Arena, et sous la direction de M. Poite au sifflet, les coéquipiers du nouveau capitaine Jonathan Sexton infligent la bagatelle de 8 essais, dont 2 doublés signés Luke McGrath (40e+2, 51e) et James Low (41e, 60e), à un adversaire anglais dépassé et capable d'inscrire une malheureuse pénalité par son All Black Lima Sopoaga (10e).

Dans une Poule 1 où se côtoient 4 clubs champions d'Europe, le Leinster prend les devants avant l'autre confrontation entre Bath et Toulouse samedi (14h).