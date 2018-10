La bonne relance de Leicester

Une semaine après une défaite inaugurale concédée en Ulster (24-10), les Tigres de Leicester ont remporté vendredi un premier succès dans cette campagne de Champions Cup en dominant les Scarlets de Leigh Halfpenny (45-27). Devant son public de Welford Road, le club anglais était pourtant mené à l'heure de jeu par des visiteurs capables d'inscrire 3 essais, mais qui allaient aussi encaisser alors un fatal 16-0 avec des réalisations de Harry Wells, Guy Thompson, Sione Kalafamoni, Manu Tuilagui et Jonny May ; 5 essais, synonymes de bonus offensif, auxquels il convient d'ajouter les 20 points au pied de George Ford. Cette victoire à 5 points a le don de relancer totalement Leicester dans une Poule 4, où les Scarlets, défaits à deux reprises en deux journées, sont a priori déjà éliminés. L'autre match du groupe opposera ce samedi le Racing 92 à l'Ulster (18h30).

The moment @LeicesterTigers knew the victory was in the bag @J0nnyMay with the late dot-down and typical Tigers roar, are they back to their best? #ChampionsCup pic.twitter.com/VPkpmpCsF4