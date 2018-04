Joueur de l'année: Machenaud et Nakarawa en lice

L'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, annonce dans un communiqué avoir non seulement réduite à 5 joueurs la liste des nommés pour le titre de joueur européen de l'année, mais aussi y intégrer deux nouveaux postulants. "Dans le but de prendre en compte les performances particulièrement impressionnantes du Racing 92 en quart de finale et en demi-finale, Maxime Machenaud a été ajouté à la liste aux côtés de son coéquipier Leone Nakarawa", annonce l'institution.

Alors que le successeur d'Owen Farrell, sacré en 2017, sera désigné le samedi 12 avril, au terme de la finale de la Champions Cup entre le Racing 92 et le Leinster au stade San Mames de Bilbao, les deux Racingmen font face à 3 joueurs de la province irlandaise, l'ouvreur et buteur Jonathan Sexton, le 3e ligne Scot Fardy et le pilier Tadhg Furlong.