Discipline: Kaino et Pointud cités après la victoire de Toulouse à Bath

Le bilan à l'équilibre des clubs français à l'issue de la première journée de Champions Cup (3 victoires, 3 défaites) pourrait avoir à souffrir de plusieurs écarts disciplinaires.

Ce sont en tout cas pas moins de 3 joueurs qui font l'objet d'une plainte après ce premier week-end de Coupe d'Europe. Pour les bizuths lyonnais, dominés d'entrée sur leur pelouse du Matmut Stadium de Gerland par Cardiff (21-30), c'est Manuel Carizza, le deuxième ligne argentin du LOU qui est soupçonné d’avoir frappé l'ouvreur desBlues, Jarrod Evans (n°10), avec son avant-bras à la 74e minute du match.

Le retour victorieux du Stade Toulousain en Champions Cup, sur le terrain de Bath (22-20), risque d'être gâché par deux citations. Et non des moindres, puisqu'elle concerne non seulement le pilier international Lucas Pointud (30 ans, 2 sélections), mais aussi la nouvelle star du club, le n°8 all black Jerome Kaino. Le premier est soupçonné d’avoir donné à la 50ème minute du match un coup de tête à son homologue anglais Nathan Catt. Quant au second, Kaino a donné un coup d'épaule illicite au centre Jamie Roberts peu avant la pause (39e), qui a déjà valu au joueur un carton jaune sur le terrain.

Pour chacun de ces trois joueurs, l'audience devant une commission de discipline indépendante aura lieu mercredi, à Paris, avec le risque forcément d'une suspension applicable dès la prochaine journée de Champions Cup, programmée ce week-end, avec notamment le choc entre Toulouse et le Leinster, tenant du titre, dimanche, à ERnest-Wallon (16h15).