Discipline: Appels rejetés pour Kaino et Pointud

Le Stade Toulousain aura eu beau dépêcher ce jeudi, à Paris, son représentant juridique, Neil Robertson, l'ex-président René Bouscatel et son entraîneur principal Ugo Mola pour accompagner les joueurs Jerome Kaino et Lucas Pointud, les appels interjetés devant une commission de discipline indépendante de l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, ont été rejetés par sa présidente Kathrine Mackie (Ecosse), Frank Hadden (Ecosse) et Martyn Wood (Angleterre). Le jeu déloyal reproché à chacun des 2 joueurs lors de la victoire du club de la Ville Rose sur le terrain de Bath (22-20) en ouverture de la Champions Cup a été confirmé. Par conséquent, Kaino, suspendu 5 semaines, reste indisponible jusqu'au 3 décembre prochain et Lucas Pointud, suspendu 4 semaines, ne sera requalifié que le 26 novembre.